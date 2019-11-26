ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 .. تابع طلب التقديم من هنا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
خصصت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، رابطا إلكترونيا لمتابعة حالة الطلب ، وذلك للسماح للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم بمعرفة نتيجة تسجيل بياناتهم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
ويمكن لمن يهمه الأمر من السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، معرفة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 من خلال متابعة حالة الطلب من خلال الضغط هنا      

خطوات متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
وبمجرد الضغط على رابط متابعة الطلب على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، تطلب البوابة من المتقدم تسجيل الدخول بإستخدام الرقم القومي والرقم السري ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول ، وبذلك يمكن للمتقدم متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 .



جدير بالذكر أنه التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة والخاصة بوحدات القطاع الحكومي والخاص، تم اطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللإطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.

وتتمثل مراحل التوظيف على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم في : التسجيل وانشاء حساب إلكتروني و رفع المستندات المطلوبة و دفع الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات ، ثم مرحلة التحقق من صحة بيانات المستندات من خلال الجهات المختصة ، ثم مرحلة تقديم الشهادات الدولية المؤهلة للوظئفة واختبارات التخصص والمقابلات الشخصية في حالة الحاجة ، ثم مرحلة بحث التظلمات والتوزيع والمفاضلة و إعلان النتائج ، ثم مرحلة تسكين الوظائف وتسليم أصول المستندات وتوقيع التعاقد.

يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، وهذه المستندات هي : المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد المميكنه ، وبطاقة الرقم القومي سارية ، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين) ، وصحيفة حالة جنائية ، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).

وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ) ، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها ، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ويجب ان يكون المتقدم مسجلا بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) ، ويجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين او تعاقد ) ، ويجب الا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره ، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).

جدير بالذكر أنه يمكن الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إسرائيل تبعث برسالة إلى عمرو واكد بسبب المرأة الخارقة: مزيد من التعاون البناء

وأنا زملكاوي غصب عن التخين.. حلمي طولان يرد على تعمده اللعب بحماس زائد أمام الزمالك

هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها الميت؟.. الإفتاء تجيب | فيديو

الزمالك يفقد جهود محمود علاء أمام الشرقية بكأس مصر

ميزة الشبح الجديدة في واتساب.. اقرأ الرسائل بدون معرفة أحد

اخبار الفن.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام

بـ الرمادي اللامع.. رضوى الشربيني تنصح البنات بـ إطلالة أنيقة

بالخرز شاكيرا تشعل انستجرام بتوقيع المصمم المبدع نديم سديحة