نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 .. تابع طلب التقديم من هنا

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
خصصت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، رابطا إلكترونيا لمتابعة حالة الطلب ، وذلك للسماح للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم بمعرفة نتيجة تسجيل بياناتهم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم.
رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
ويمكن لمن يهمه الأمر من السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، معرفة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 من خلال متابعة حالة الطلب من خلال الضغط هنا
خطوات متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
وبمجرد الضغط على رابط متابعة الطلب على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، تطلب البوابة من المتقدم تسجيل الدخول بإستخدام الرقم القومي والرقم السري ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول ، وبذلك يمكن للمتقدم متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 .
جدير بالذكر أنه التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة والخاصة بوحدات القطاع الحكومي والخاص، تم اطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللإطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.
وتتمثل مراحل التوظيف على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم في : التسجيل وانشاء حساب إلكتروني و رفع المستندات المطلوبة و دفع الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات ، ثم مرحلة التحقق من صحة بيانات المستندات من خلال الجهات المختصة ، ثم مرحلة تقديم الشهادات الدولية المؤهلة للوظئفة واختبارات التخصص والمقابلات الشخصية في حالة الحاجة ، ثم مرحلة بحث التظلمات والتوزيع والمفاضلة و إعلان النتائج ، ثم مرحلة تسكين الوظائف وتسليم أصول المستندات وتوقيع التعاقد.
يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، وهذه المستندات هي : المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد المميكنه ، وبطاقة الرقم القومي سارية ، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين) ، وصحيفة حالة جنائية ، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).
وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ) ، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها ، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ويجب ان يكون المتقدم مسجلا بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) ، ويجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين او تعاقد ) ، ويجب الا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره ، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).
جدير بالذكر أنه يمكن الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
خصصت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، رابطا إلكترونيا لمتابعة حالة الطلب ، وذلك للسماح للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم بمعرفة نتيجة تسجيل بياناتهم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم.
رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
ويمكن لمن يهمه الأمر من السادة المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، معرفة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 من خلال متابعة حالة الطلب من خلال الضغط هنا
خطوات متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019
وبمجرد الضغط على رابط متابعة الطلب على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، تطلب البوابة من المتقدم تسجيل الدخول بإستخدام الرقم القومي والرقم السري ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول ، وبذلك يمكن للمتقدم متابعة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 .
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جدير بالذكر أنه التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة والخاصة بوحدات القطاع الحكومي والخاص، تم اطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللإطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.
وتتمثل مراحل التوظيف على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم في : التسجيل وانشاء حساب إلكتروني و رفع المستندات المطلوبة و دفع الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات ، ثم مرحلة التحقق من صحة بيانات المستندات من خلال الجهات المختصة ، ثم مرحلة تقديم الشهادات الدولية المؤهلة للوظئفة واختبارات التخصص والمقابلات الشخصية في حالة الحاجة ، ثم مرحلة بحث التظلمات والتوزيع والمفاضلة و إعلان النتائج ، ثم مرحلة تسكين الوظائف وتسليم أصول المستندات وتوقيع التعاقد.
يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، وهذه المستندات هي : المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد المميكنه ، وبطاقة الرقم القومي سارية ، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين) ، وصحيفة حالة جنائية ، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).
وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ) ، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها ، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ويجب ان يكون المتقدم مسجلا بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) ، ويجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين او تعاقد ) ، ويجب الا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره ، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).
جدير بالذكر أنه يمكن الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط هنا