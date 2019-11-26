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رياضة

هاني حتحوت: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة بنسبة 90%.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
الزمالك و انبي
الزمالك و انبي
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محمد رشاد
تحدث الإعلامي هاني حتحوت، عن خسارة الزمالك أمام إنبي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الزمالك عاد بشكل أسوء بعد توقف الدوري، بعكس ما كان متوقعا».

وتابع هاني حتحوت،: «ركلة جزاء الزمالك المحتسبة أمام إنبي غير مستحقة بنسبة 90%، وفي المقابل هناك احتمال بارتكاب عبد الرحمن عامر خطأ قبل تمرير الكرة إلى محمد شريف الذي أحرز الهدف الثاني لإنبي».

يذكر أن الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.
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