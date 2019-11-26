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أبو سعدة: آليات إنصاف المواطن أهم ما يميز الدول المتقدمة في ملف حقوق الإنسان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تحتاج مساحة أكبر في حرية الرأي والتعبير، وأن يكون هناك تعددا وتنوعا كبيرا، وآلية معبرة عن رأي المواطن المصري.

وأضاف حافظ أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، أن النائب العام يتخذ خطوات مهمة في التعبير عن الناس، حتى أن لغة البيانات التي تصدر من النائب العام أصبحت تعبر عن الناس بشكل أكثر، فأصبح يقدم نفسه بأنه أمين على الدعوى الجنائية في مصر، ومحامي الشعب.

وأشار حافظ أبو سعدة، إلى أنه لا بد أن تكون هناك آليات لإنصاف للمواطن حال مواجهته لأي عقبات أو مشكلات في جهة معينة، وهذا ما يفرق الدول المتقدمة عن غيرها.

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