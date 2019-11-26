بـ الرمادي اللامع.. رضوى الشربيني تنصح البنات بـ إطلالة أنيقة

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال أحد حلقاتها بالبرنامج، حيث ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية.



وعلقت رضوى الشربيني، على الفيديو ببعض الكلمات، وقالت: متستعجلش الإجابات.



وارتدت رضوى الشربيني، بلوزة باللون الرمادي اللامع، وبأكمام طويلة مزودة باللؤلؤ الأبيض على كامل الكتفين، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لوني بشرتها وعينيها.



فيما رفعت رضوى الشربيني، شعرها الى الاعلى على طريقة ذيل الحصان، مع اختيار مكياج بسيط للغاية، حيث أبرزت به جمال عينيها بـ"الآي لاينر"، مع وضع ماسكرا، احمر شفاه باللون الموف.



وأكملت رضوى الشربيني، إطلالتها بارتداء بعض الأكسسورات الأنيقة، حيث ابرزت جمال إطلالتها بقرطين ناعمين من اللؤلؤ الابيض.