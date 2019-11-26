وزيرة البيئة: تضافر الجميع أدى إلى موسم بلا سحابة سوداء

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية المنظومة المتكاملة التي عملت على التصدي للسحابة السوداء وحرق قش الأرز، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود رجال الحماية المدنية والوزراء والمحافظين المعنيين الأمر الذي نتج عنه موسم بلا سحابة سوداء.



جاء ذلك خلال كلمتها، مساء الإثنين، في مؤتمر عرض نتائج ومؤشرات نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء"، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور كمال شوقي محافظ الدقهلية، الدكتور طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وطارق الجبالي رئيس شرطة المسطحات المائية، وممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولي عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة.



وقالت وزيرة البيئة إن من أهم المحاور التي استطاعت إنجاح منظومة قش الأرز محور التفتيش على المصانع والصناعات الصغيرة والمتوسطة و محور التفتيش على المركبات والمسطحات المائية ومتابعة المقالب بشكل يومي.



وأكدت وزيرة البيئةأن موسم السحابة السوداء هذا العام شهد نسبة تجميع للأهالي بلغت نحو 80%، وإجمالي القش الناتج عن الحصاد وصل إلى 96%، فيما بلغ عدد المركبات التى تم التفتيش عليها 37 ألفًا و800 مركبة على مستوى المحافظات، مشيرة الى أن قش الأرز فرصة اقتصادية في المقام الأول عملت على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تم توفير 7 آلاف فرصة عمل خلال 60 يوما ، موجهة الشكر لوزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والعاملين في وزارة البيئة والفروع الإقليمية لمجهوداتهم خلال موسم السحابة السوداء.



فيما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة بذلت الكثير من المجهودات في مواجهة منظومة القضاء على السحابة السوداء وتمحور ذلك في إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة الزراعة للمتابعة بشكل يومي والتواصل مع المحافظين وإعداد التقارير والبيانات بالتعاون مع وزارة البيئة.



وأوضح وزير الزراعة أن "ما نشاهده اليوم جاء نتيجة تضافر الجهات المعنية لإنجاح المنظومة"، مشيرًا إلى تفعيل دور المهندسين الزراعيين للقضاء على قش الأرز وتنظيم ندوات توعية للفلاحين بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وصلت إلى 1220 ندوة في موسم للاستفادة من قش الأرز كمنتج.



وأشار وزير الزراعة إلى أن نجاح وزارة البيئة يعد نموذجا مشرفا ونرجو أن يتحقق العام المقبل الإنجاز نفسه فى ملف إعادة تدوير القمامة باعتبارها كنز مدفون لم يتم اكتشافه بعد.



وأضاف عز الدين أبو ستيت أن تجربة موسم السحابة السوداء هذا العام، لابد أن نشيد فيها بروح الفريق الواحد، والاعتماد على التوعية بأهمية ما يملكه المزارع بين يديه ليستفيد منه، حيث أصبح سماد وسلعة تصديرية فى بعض الأحيان، وذلك لم يأت من فراغ، فقد كان هناك مجهودات مبذولة على مدار السنوات الماضية بجانب الاستعداد المبكر.