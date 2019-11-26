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حافظ أبو سعدة: عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا رأي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
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توك شو
عقب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على واقعة اقتحام قوات الأمن لموقع "مدى مصر"، قائلا:" الدولة المصرية مع حرية الرأي والتعبير، ولكن لا بد أن تلتزم أي مؤسسة بقوانين العمل في مصر فيما يخص التراخيص، وأن تكون مؤسسة قائمة على أساس قانوني.

وأضاف حافظ أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن إفراج النائب العام عن كل صحفيي مدى مصر، دليل على حرية الرأي والتعبير واحترام ما ينص عليه القانون بأنه لا يوجد حبس احتياطي للصحفيين.

وأشار حافظ أبو سعدة، إلى أن عدد الصحفيين الذين تم القبض عليهم في قضايا رأي، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ونقيب الصحفيين تابع قضيتهم وساهم في الإفراج عن بعضهم.



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