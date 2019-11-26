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أخبار العالم

المحكمة الدستورية في بيرو تطلق سراح زعيمة المعارضة فوجيموري

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:14 ص
زعيمة المعارضة في
زعيمة المعارضة في دولة بيرو كيكو فوجيموري
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أ ش أ
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو، الإثنين، بإطلاق سراح زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، بعد احتجازها لأكثر من عام.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن رئيس المحكمة الدستورية في بيرو، ارنستو بلوم، قوله إن: "المحكمة وافقت على إطلاق سراح فوجيموري التي تبلغ من العمر 44 عاما"، موضحة أن قرار المحكمة الدستورية ليس له أي تأثير على قضية الفساد ضدها.

يُشار إلى أن فوجيموري محتجزة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2018؛ بغية تقديمها للمحاكمة في قضية فساد على علاقة بشركة البناء البرازيلية أودبريشت.
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