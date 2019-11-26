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توك شو

استشاري طب نفسي: 45% من المصريين متأزمين نفسيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:51 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن قرار النائب العام، حول ضرورة علاج المرض النفسي؛ من أفضل القرارات التي سمعتها في حياتي، لأن المريض النفسي المصري يحتاج للعلاج.

وأضاف الدكتور محمد هانى خلال تصريحات تليفزيونية ، أن أحدى مشاكل المصريين أنهم يرتكبون خطأ كبيرا ويعتقدون أن المرض النفسي شيء مخالف للعادات والتقاليد، موضحا أننا نترك أولادنا حتى يكون لديهم اضطرابات نفسية وشخصية إلى أن يصلوا إلى حالة انفجار بركاني من الممكن أن يدمر أشياء كثيرة بسبب الخجل".

وأكد الدكتور محمد هانى، أن 45% من المصريين متأزمين نفسيًا منهم 12 إلى 15% يترددون للعلاج النفسي للهروب من الضغوط التي يتعرضون لها.

وأوضح الدكتور محمد هانى، أن المرض النفسي من أصعب أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان، مشيرا إلى أن المريض لم يختر أن يكون مريضًا نفسيًا.

واستطرد الدكتور محمد هانى: "الناس في الخارج يذهبون للطبيب النفسي كل أسبوع أو أسبوعين، لأن صحة الإنسان النفسية أهم من الصحة العضوية، وأغلب الناس التي تدخل المصحات؛ تطول فترة علاجهم، لأنه بعد خروجهم من المصحة تواجههم نظرات الناس لهم، ويصفونهم بالمجانين، ونظرة المجتمع تلك من الممكن أن تزيد حالتهم سوءًا".
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