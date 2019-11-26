لبنان.. تيار المستقبل يدعو مناصريه للتهدئة وتجنب إشعال الفتن

دعا حزب تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مساء الاثنين، مناصريه؛ للابتعاد عن الشارع، وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن.



ودعا حزب تيار المستقبل، مناصريه، في بيان له، إلى "الامتناع عن تنظيم المواكب بالدراجات النارية والسيارات، وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي وتطبيق القانون".



وحذر حزب تيار المستقبل، من "خطورة ما نشهده من تحركات في الشارع"، مضيفا أنه "يهيب بكل مناصريه ومحازبيه في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية، الالتزام بتوجيهات الرئيس سعد الحريري بالابتعاد عن أي عراضات وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن".



كما دعا حزب تيار المستقبل، أنصاره، للتعاون مع الجيش والقوى الأمنية من أجل "تكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان".