البلاك فرايداي.. حماية المستهلك: غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه لغير الملتزمين بالخصومات

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هذا العام يوجد به قانون جديد لحماية المستهلك، صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك اللائحة التنفيذية التي تضع ضوابط لضبط اللائحة التنفيذية.



وأضاف اللواء راضى عبد المعطي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم استدعاء الشركات التي أعلنت عن دخولها في عروض الجمعة البيضاء، إلى مقر جهاز حماية المستهلك للتأكيد عليهم بأن هناك ضوابط لا بد من الالتزام بها وهي أن تكون عروضهم حقيقية وليست وهمية، مشيرا إلى أنهم وقَّعوا على محضر إجراءات بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية".



وتابع اللواء راضى عبد المعطى "القانون يؤكد أنه لا بد أن من وضع السعر قبل التخفيض وبعده بموجب المستندات الموجودة والفواتير، وهناك إجراء رقابي آخر بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية.



وأشار اللواء راضى عبد المعطى، إلى وجود سيارات الضبطية القضائية وهذه خدمة استحدثها الجهاز في الفترة الأخيرة، وتتواجد في الأسواق والمناطق التجارية، وبها إدارة مراقبة الأسواق والتحريات في الجهاز بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية".



وأكد اللواء راضى عبد المعطى، أن سيارات الضبطية القضائية تتابع التزام التجار أو الشركات التي أعلنت التزامها بهذا الأمر، والقانون به عقوبات واضحة لمخالفة هذا الأمر وقد تصل إلى 2 مليون جنيه، وتم ضبط مخالفات أمس وصلت إلى 13 حالة وتم اتخاذ قرارات قانونية حيالهم.

