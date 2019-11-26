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مرأة

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
كنزي عمرو دياب فى
كنزي عمرو دياب فى أطلالة مثيرة مع والدتها وأخيها
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها مع والدتها وأخيها عبد الله، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام .

وظهرت كنزي عمرو دياب مع والدتها وأخيها عبد الله في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها ،وقوامها المتناسق.

وارتدت كنزي عمرو دياب، هوت شورت، وظهر مكشوف ،حاملة فى يدها حقيبة بيضاء، وانتلعت حذاء مكشوفا به أربطة على وجه القدم ،بدون كعب ،تاركة شعرها منسدلا على كتفيها بشكل مموج (كيرلي).

وتألقت زينة عاشور زوجة عمرو دياب، بفستان شيفون مكشوف الأكتاف ،تاركة شعرها المموج منسدلا على كتفيها، وانتلعت حذاء بدون كعب .

وطرح عمرو دياب مؤخرًا، أحدث أغانيه "إفريقيا" من إعلان إحدى شركات الاتصالات في مصر، الذي شارك فيه نجم منتخب مصر محمد صلاح، في أول إعلان يجمع بين (الهضبة وصلاح)، دون أن يظهرا معًا في لقطة واحدة.

الأغنية من إنتاج شركة ناي فور ميديا، وهي عبارة عن توزيع جديد لأغنية "بالحب اتجمعنا" التي سبق وغناها عمرو دياب في دورة الألعاب الإفريقية، عام 1991 التي استضافتها مصر.
كنزي عمرو دياب فى أطلالة مثيرة مع والدتها وأخيها كنزي عمرو دياب فى أطلالة مثيرة مع والدتها وأخيها
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