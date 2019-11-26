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رياضة

أحمد شوبير: الزمالك سيوافق على خوض السوبر الإفريقي في قطر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
حسام الحارتي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القرارات المقرر اتخاذها خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي والتي تخص كأس السوبر الإفريقى التى تجمع بين الترجى التونسى والفريق الأبيض، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وتحديد إقامتها يوم 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن نادي الزمالك سيخوض بطولة السوبر الإفريقي في الدوحة ويلتزم بقرار الكاف.

وتابع أحمد شوبير :" توقعي؛ مجلس إدارة نادي الزمالك هيوافق خلال اجتماع اليوم على خوض المباراة في الدوحة بعد موافقة أغلبية المجلس ".

وتمكن فريق إنبي من تحقيق فوز ثمين على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء عقب تلقى هزيمة من نادي إنبي في مباراة أمس "الاثنين "، والتواجد بالمركز الرابع بترتيب الدوري المصري.
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