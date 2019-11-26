اليوم.. نادي مستشاري النيابة الإدارية يبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

يبدأ نادى مستشارى النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فى تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى ولمدة 7 أيام تنتهي بتاريخ ٣ ديسمبر، وذلك من الساعة 1 ظهرا وحتى 8 مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة ٢١ فبراير 2020.



يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على 15 مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية للنادي.



والمقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات هى - مقعد الرئيس، بالاضافة الى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد 5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، و2 لوكلاء النيابة.



فيما أكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى، للانتخابات بالدورة المقبلة، بعد ان تولى رئاسة مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين.