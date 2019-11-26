أسود في أورانج.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بـ إطلالة ساحرة

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر إانستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية، مزجت خلالها بين ملك الالوان (الأسود)، وبين الأورانج، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: اذا ضمن احدهم قلبك سيضمن مغفرتك.. واذا ضمن مغفرتك سيؤذيك بلا رحمة.



وظهرت شمس الكويتية بفستان طويل باللون الاسود، ويتوسطه حزام اللون الاورانج مع بالطو كبير قامت بتعليقه على كتفيها باللون الاسود مع اللون الاورانج، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير.



وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما تناسب مع ملامح وجهها، واطلالتها.



فيما أبرزت شمس الكويتية جمال ملامحها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالسموكي ايز، مع الكحل الاسود، واختارت اللون الاورانج كأحمر شفاه.



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض الاكسسوارات الانيقة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع إسورة انيقة وقلادة ناعمة طويلة من نفس اللون، واختارت حقيبة صغيرة باللون الاسود، وهو ما ابرز من انوثتها.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..