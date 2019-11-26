محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بختام الموسم السنوي لنوبات تلوث الهواء

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الاحتفال بختام الموسم السنوي لـ نوبات تلوث الهواء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين .



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذا الاحتفال يأتي تتويجا لجهود وزارة البيئة والجهات المعنية في القضاء على السحابة السوداء، مؤكدا أن المحافظة بذلت جهودا كبيرة طوال الموسم لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وكافة مسببات التلوث، وتمكنت من إدارة المخلفات الزراعية والسيطرة على الحرق المكشوف بالمقالب العمومية والعشوائية.



وأضاف محافظ الدقهلية أن من أسباب نجاح المنظومة هو التعامل والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة وزيادة الوعي لدى المزارعين وكذلك زيادة عدد مواقع التجميع، وإزالة مكامير الفحم النباتي التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، وتكثيف الرقابة على كافة المنشآت الصناعية ،بالإضافة إلى قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات لعمل قياسات لعوادم السيارات، والذي انعكس على المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق.



وفي ختام الاحتفالية، كرَّمت وزيرة البيئة محافظ الدقهلية، بتسليمه درع الوزارة تقديرا لجهوده المتميزة خلال موسم التصدي للسحابة السوداء والنجاح الذي تحقق على مستوى المحافظة.



وقالت وزيرة البيئة، إن نسبة تجميع الأهالي لقش الأرز هذا العام بلغت نحو 80%، وإجمالى القش الناتج عن الحصاد وصل إلى 96%، وعدد المركبات التي تم التفتيش عليها وصل إلى 37 ألفا و800 مركبة على مستوى المحافظات، وعدد حملات التفتيش 6 آلاف و60 حملة، لافتة إلى أن فرص العمل المباشرة خلاله بلغت 7 آلاف فرصة عمل و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.