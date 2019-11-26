امتلك عروض للاحتراف.. أسامة جلال: الفوز على الزمالك أعطنا دفعة قوية.. فيديو

يرى أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الفوز على الزمالك يمنح فريقه دفعة قوية في مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق البترولي.





وفاز إنبي على الزمالك 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري، ليحقق الفريق البترولي أول انتصار له هذا الموسم، كما تلقى الأبيض أول هزيمة له.





وقال جلال لقناة تايم سبورتس: "كنا نمر بفترة تراجع مستوى ونتائج وتغيير في الجهاز الفني، حققنا أول 3 نقاط لنا في الدوري أمام الزمالك، وهذا يمنحنا دفعة قوية في باقي المباريات".





مدافع منتخب مصر الأولمبي أكمل "ضغطنا بقوة في دقائق المباراة الأولى وسجلنا هدفا، وبعد ذلك أغلقنا المساحات واعتمدنا بشكل كبير على الهجمات المرتدة بسبب اندفاع الزمالك للهجوم ونجحنا في تسجيل هدف الفوز".





وعن عروض الاحتراف قال "بالفعل أمتلك العديد من عروض الاحتراف وأيضا من أندية مصرية".



