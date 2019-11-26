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توك شو

دفاع البرلمان: مصر حليف استراتيجي للولايات المتحدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال اللواء يحيى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لإن مصر تنتهج نهج تعدد مصادر التسليح، وهذا شيئ لم يكن جديدا، بل نحن نفعل ذلك منذ عشرات السنين.

وأضاف يحيى الكدواني خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمتلك غواصات ألمانية، والرافال الفرنسية، والطائرات الروسية أيضا.

وتابع يحيى الكدوانى، أن مصر تمتلك أرادتها وهى دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن مصر حليف أستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية بثقلها الاقيليمي والدولى.

وأشار يحيى الكدوانى، أن مصر تتعامل بنوع من الندية مع جميع دول العالم كنوع من انواع الاعتدال.

وأوضح يحيى الكدواني أن مصر لا تعتدي على أى دول أخرى.
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