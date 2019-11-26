بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.



واعتمدت دنيا سمير غانم على رسمة عيون كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت منه، وحمل توقيع خبير التجميل sharifftanyousmua.



وأكملت دنيا سمير غانم إطلالتها ببعض المجوهرات اللافته و الجذابة من Carlo Joaillier، واعتمدت على تسريحة شعر من انامل المصفف هيثم دهب.



وظهرت دنيا سمير غانم فى الصورة بإطلالة من اختيار الستايلست مايا حداد، حيث ارتدت بليزر باللون الأسود اللامع مع بنطلون و سترة قطنية باللون الأسود أيضا.