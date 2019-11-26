مدير التطوير في بريزنتيشن يكشف عن كواليس تنظيم بطولة أمم إفريقيا

كشف أحمد الرفاعي" مدير التطوير في بريزنتيشن، ومدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي، عن كواليس استقبال بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي فاز بها المنتخب الأولمبي عقب هزيمته لـ كوت ديفوار بنتيجة 2-1/ قائلا :"ما اتطمنتش إلّا لما حفل الختام خلص".





وأضاف أحمد الرفاعي، خلال لقائه بفضائية " أون اسبورت "، مع الإعلامي أحمد شوبير"، أن بطولة أمم إفريقيا كانت تنص علي عدم تواجد حفل افتتاح وختام،: "عزمنا على تدشين حفل يليق باسم الدورة المصرية" .





وأكد أحمد الرفاعي أن الشعب المصري أصبح لديه وعيا كبيرا حول وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مشيرا الى استخدام الـ"فان اي دي" الخاص بشركة تذكرتي بكل مهارة.





وواصل أحمد الرفاعي: "تامر حسني قدم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا دون الحصول على مقابل مادي "، مشيرا الى استعداد الدولة لاستقبال أكبر البطولات على مستوى العالم بتنظيم حافل يليق باسم مصر".



