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مرأة

لديك روح استقلالية وحب للجمال.. ماذا يقول تاريخ ميلاد مواليد 26 نوفمبر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 26 نوفمبر ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 26 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك روح استقلالية وحبًّا للجمال.. أنت محدد وترغب في فرض قوانينك على من حولك مما يجعلك تبدو مسيطرا أحيانا.

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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