البيضة وكيم كاردشيان..أشهر 5 أرقام قياسية فى صور على إنستجرام

منذ المنصة الأشهر فى العالم لتبادل الصور (إنستجرام) عام 2010، بلغ عدد مستخدميها مليار شخص، بعد 9 سنوات كاملة.



وشهدت تلك الفترة مشاركة مليارات الصور والتعليقات من مستخدمى إنستجرام، إلا أن هناك صورا شهيرة لن تنسى، حصدت ملايين الإعجابات والتعليقات، منها صورة كيم كاردشيان، وصورة البيضة الشهيرة.



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، نستعرض أبرز الصور على مدار عمر إنستجرام، بداية من أول صورة نشرت عليه فى 2010، والتى كانت تظهر قدم رجل وبجواره كلبا صغيرا.

وفيما يلى نستعرض أنجح 5 صور فى تاريخ إنستجرام :



1- أول صورة على المنصة



نشرت اول صورة فى 16 يوليو عام 2010 عندما نشر مؤسس إنستجرام كيفن سيستروم صورة تظهر قدمه، وبجواره كلب صغير فى المكسيك، ومنذ إطلاق منصة إنستجرام أكتوبر عام 2010 شهدت تدشين 97 مليون صورة للكلاب، و 92 مليون صورة للقطط.



2- أكثر صورة سياسية



نشر بيتى سوزا مصور البيت الأبيض السابق في 29 يناير 2017 صورة تظهر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وهو يجلس فى مدرسة مع تلميذة لاجئة ترسم صورة، وهى الصورة التى رد بها على الرئيس ترامب بخفض عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة الأمريكية.



3- صورة البيضة



فى 4 يناير عام 2019 الجارى، نجحت صورة البيضة فى تحطيم كل الأرقام القياسية متفوقة على صورة كيلى جينر، لتحصد أكثر من 53 مليون إعجاب ويتم تصنيفها بين أكثر 20 صورة شهرة على إنستجرام، بعدما نشر صاحبها الصورة، وطلب من رواد المنصة الشهيرة بأن تتفوق بيضته على صورة جينر.



4- أكثر صورة تم التعليق عليها



فى 18 يونيو 2018 نشر رسام أمريكى يبلغ من العمر 20 عامًا صورة مرسومة بالقلم الرصاص على حسابه بإنستجرام، فحصدت الصورة أكثر من 5 ملايين تعليق، لتحطم الرقم القياسي أيضًا وتصبح الصورة الأكثر تعليقًا فى تاريخ إنستجرام،



5- أكثر صورة رومانسية



تعد صورة قبلة كيم كاردشيان وزوجها كانى ويست هى أيقونة الرومانسية على إنستجرام، بعدما نشرت الصورة فى عام 2014، لتظهر أول قبلة بين الثنائى عقب الزواج وتصبح الأكثر إعجابًا فى تاريخهما بأكثر من 2 مليون إعجاب، وعلى مدار 5 سنوات ارتفع عدد متابعة كاردشيان من 200 مليون إلى أكثر من مليار.