صاحب أسرع هدف في الموسم: لعبت أمام الزمالك بـ 12 غرزة

قال محمد بسيوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وصاحب الهدف الأول في مرمى الزمالك والأسرع خلال هذا الموسم، إنه شارك في المباراة، وهو يعاني من إصابة حديثة.



وأوضح محمد بسيوني، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تعرضت للإصابة في المران قبل يومين من مواجهة الزمالك، استلزمت 12 غرزة ، إلا أن حلمي طولان أصر على إشراكي، ووثق بي، وقال لي ستكون من نجوم المباراة".



وسجل محمد بسيوني، هدفا مبكرا في شباك الزمالك بعد مرور 22 ثانية، ساهم في فوز الفريق البترولي بنتيجة 2-1.



وأشار محمد بسيوني، لاعب إنبي "هذا الفوز يمنحنا دفعة قوية في الفترة المقبلة، حيث تنتظرنا مباراة صعبة ضد الجونة، كما كان مهما الخروج من الموقف الصعب الذي يمر به إنبي، تعبنا كثيرا خلال فترة التوقف، والناتج كان في مباراة كبيرة ضد الزمالك".



وأتم محمد بسيوني، تصريحاته "التوقف كان مهما، وتعاهدنا مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة على تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب".



وانتصار إنبي على الزمالك، أمس الإثنين، هو الأول للفريق البترولي منذ بداية الموسم، وخسارة هي الأولى لكتيبة ميتشو في الدوري هذا الموسم.



رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.