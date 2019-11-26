ربيع ياسين: راضي عن أداء منتخب الشباب أمام المغرب.. فيديو

أبدى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن سعادته بالفوز على المغرب بهدفين نظيفين، ببطولة شمال أفريقيا.





وتابع ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «سنواجه بوركينا فاسو يوم 27 من الشهر الجاري، ويوم 29 مع الجزائر».





وأعرب ياسين عن رضائه عن أداء فريقه، مشيرا إلى أن المغرب حصد آخر نسخة من البطولة التي أقيمت بمصر.





ونجح منتخب الشباب فى الفوز على نظيره المغربى بهدفين نظيفين أحرزهما إبراهيم عادل وعربى بدر فى المباراة التى أقيمت بينهما بتونس فى اطار مباريات بطولة شمال أفريقيا التى تستضيفها تونس.



