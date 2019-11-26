الشرطة التركية تفرق تظاهرات منع العنف ضد النساء بقنابل الغاز والرصاص المطاطي

أطلقت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع×؛ لتفريق محتجين شاركوا في مسيرة، في إسطنبول، للمطالبة بوضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب في تركيا، والذي يشكل مشكلة مزمنة.



وشارك نحو ألفي شخص- غالبيتهم من النساء- في مسيرة، أمس الاثنين، لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



ورفع المتظاهرون، لافتات تطالب بـ"وضع حد للإفلات من العقاب".



فيما رفع آخرون أسماء نساء قتلن بيد شركائهن الحاليين أو السابقين.



وقتلت 378 امرأة في تركيا خلال عام 2019 حتى الآن، وفق منظمة محلية تدافع عن حقوق النساء، علما أن عدد اللواتي قتلن العام الماضي بلغ 440 امرأة مقابل 121 جريمة قتل لإناث وقعت في عام 2011، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

