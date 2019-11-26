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رياضة

مؤمن سليمان: كان يجب إراحة مصطفى محمد قبل مباراة مازيمبي القوية.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
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محمد رشاد
قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء تختار لاعبيها دائما على حسب المهارة.

وتابع مؤمن سليمان خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «كان يجب عدم إشراك مصطفى محمد بعد مشاركته في جميع مباريات أمم أفريقيا كما حدث مع رمضان صبحي، الذي تم إشراكه في الدقائق الأخيرة من مباراة الجونة».

وأكد مؤمن سليمان أن طارق حماد وفرجاني ساسي أصبحا من أعمدة الزمالك.

وخسر الزمالك من إنبي بنتيجة 2-1، أمس الإثنين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.
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