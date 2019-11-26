مدير الكرة في إنبي: استفدنا من فترة التوقف.. وحققنا هدفنا أمام الزمالك.. فيديو

أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بلاعبي الفريق البترولي، عقب الفوز على الزمالك في الدوري المصري الممتاز.



وقال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : فترة التوقف "جاتلنا من السماء"، حلمي طولان بذل بها مجهودا كبيرا.



واردف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،: كان لدينا ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية قبل مواجهة الزمالك، وبالفعل حققنا الثلاثة نقاط باصرار وكفاح.



وتابع مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،: ركلة الجزاء كانت غلطة وربنا كرمنا بالجول الثاني الذي اعترض عليه المنافس كما اعترضنا نحن على ركلة الجزاء، حلمي طولان اشترك 2 من الناشئين، مباراة كانت عنيفة للغاية.



واكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،: لا اعلم توقيت مباراة الجونة ، لا اعلم سوى ميعاد مباراة الكأس، نحتاج لمعلومات اكثر عن مبارياتنا بالدوري، حجز الفنادق والطيران الآن ليس بالامر الهين.