ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل ستيك باربيكيو سريعا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
طريقة عمل ستيك باربيكيو
طريقة عمل ستيك باربيكيو سريعا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل ستيك باربيكيو بمذاق لا يقاوم، وبشكل سريع كوجبة مميزة .

مقادير ستيك باربيكيو :

ستيك شرائح ريب آي
2 ملعقة صغيرة بودرة مستردة
ربع ملعقة صغيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح
5 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة كاتشب
2 ملعقة كبيرة صوص
ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة بابريكا

مقادير صوص ستيك باربيكيو :

بصل
ثوم صحيح
فلفل احمر
فلفل حار
طماطم
فاصوليا حمراء معلبة بالماء

للتقديم:

بطاطس محمرة

طريقة تحضير ستيك باربيكيو :

* تخلط المستردة البودرة مع البهارات والملح والفلفل مع ملعقة واحدة من السكر البني في بولة صغيرة

* في بولة أخرى تخلط باقي المكونات، المستردة مع الصوصات وتقلب جيدا حتى الحصول على معجون

* يتبل الستيك بالخليط الأول من جميع الجوانب ويفضل إذا ترك في التتبيلة 45 دقيقة قبل الطهي

* يدهن اللحم بالمعجون ثم يشوى على النار من 5 إلى 6 دقائق مع تقليب مستمر وإضافة المعجون أكثر حسب الرغبة

لعمل الصوص:

* على الجريل يشوى بصل، فلفل أحمر، فلفل حار، طماطم، ثوم صحيح ثم يوضعوا في الكبة ويخلطوا جيدا حتى يصبح قوامه كالمعجون

* تضاف الفاصوليا الحمراء مع قليل من الماء وتقلب قليلا حتى تصبح قطع داخل الصوص

* يسخن الصوص على النار مع القليل من النشا المذوب في الماء ثم يضاف إلى الإستيك

* يقدم ساخنا
Advertisements

ترشيحاتنا

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

مدير التطوير في بريزنتيشن يكشف عن كواليس تنظيم بطولة أمم إفريقيا

شاهد لحظة ضبط سيدة ورجل أثناء إلقائهما جثة بترعة المريوطية

ولا يوم من أيامك يا جروس.. مغردون يعلقون على هاشتاج ميشتو لازم يمشي بعد هزيمة الزمالك

ميجان ماركل تكسر الأعراف الملكية في حملها الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها