طريقة عمل ستيك باربيكيو سريعا

يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل ستيك باربيكيو بمذاق لا يقاوم، وبشكل سريع كوجبة مميزة .



مقادير ستيك باربيكيو :



ستيك شرائح ريب آي

2 ملعقة صغيرة بودرة مستردة

ربع ملعقة صغيرة بهارات

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

5 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة صوص

ملعقة كبيرة مستردة

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة بابريكا



مقادير صوص ستيك باربيكيو :



بصل

ثوم صحيح

فلفل احمر

فلفل حار

طماطم

فاصوليا حمراء معلبة بالماء



للتقديم:



بطاطس محمرة



طريقة تحضير ستيك باربيكيو :



* تخلط المستردة البودرة مع البهارات والملح والفلفل مع ملعقة واحدة من السكر البني في بولة صغيرة



* في بولة أخرى تخلط باقي المكونات، المستردة مع الصوصات وتقلب جيدا حتى الحصول على معجون



* يتبل الستيك بالخليط الأول من جميع الجوانب ويفضل إذا ترك في التتبيلة 45 دقيقة قبل الطهي



* يدهن اللحم بالمعجون ثم يشوى على النار من 5 إلى 6 دقائق مع تقليب مستمر وإضافة المعجون أكثر حسب الرغبة



لعمل الصوص:



* على الجريل يشوى بصل، فلفل أحمر، فلفل حار، طماطم، ثوم صحيح ثم يوضعوا في الكبة ويخلطوا جيدا حتى يصبح قوامه كالمعجون



* تضاف الفاصوليا الحمراء مع قليل من الماء وتقلب قليلا حتى تصبح قطع داخل الصوص



* يسخن الصوص على النار مع القليل من النشا المذوب في الماء ثم يضاف إلى الإستيك



* يقدم ساخنا