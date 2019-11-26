طريقة عمل ستيك باربيكيو سريعا

يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل ستيك باربيكيو بمذاق لا يقاوم، وبشكل سريع كوجبة مميزة .
مقادير ستيك باربيكيو :
ستيك شرائح ريب آي
2 ملعقة صغيرة بودرة مستردة
ربع ملعقة صغيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح
5 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة كاتشب
2 ملعقة كبيرة صوص
ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة بابريكا
مقادير صوص ستيك باربيكيو :
بصل
ثوم صحيح
فلفل احمر
فلفل حار
طماطم
فاصوليا حمراء معلبة بالماء
للتقديم:
بطاطس محمرة
طريقة تحضير ستيك باربيكيو :
* تخلط المستردة البودرة مع البهارات والملح والفلفل مع ملعقة واحدة من السكر البني في بولة صغيرة
* في بولة أخرى تخلط باقي المكونات، المستردة مع الصوصات وتقلب جيدا حتى الحصول على معجون
* يتبل الستيك بالخليط الأول من جميع الجوانب ويفضل إذا ترك في التتبيلة 45 دقيقة قبل الطهي
* يدهن اللحم بالمعجون ثم يشوى على النار من 5 إلى 6 دقائق مع تقليب مستمر وإضافة المعجون أكثر حسب الرغبة
لعمل الصوص:
* على الجريل يشوى بصل، فلفل أحمر، فلفل حار، طماطم، ثوم صحيح ثم يوضعوا في الكبة ويخلطوا جيدا حتى يصبح قوامه كالمعجون
* تضاف الفاصوليا الحمراء مع قليل من الماء وتقلب قليلا حتى تصبح قطع داخل الصوص
* يسخن الصوص على النار مع القليل من النشا المذوب في الماء ثم يضاف إلى الإستيك
* يقدم ساخنا
مقادير ستيك باربيكيو :
ستيك شرائح ريب آي
2 ملعقة صغيرة بودرة مستردة
ربع ملعقة صغيرة بهارات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح
5 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة كاتشب
2 ملعقة كبيرة صوص
ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة بابريكا
مقادير صوص ستيك باربيكيو :
بصل
ثوم صحيح
فلفل احمر
فلفل حار
طماطم
فاصوليا حمراء معلبة بالماء
للتقديم:
بطاطس محمرة
طريقة تحضير ستيك باربيكيو :
* تخلط المستردة البودرة مع البهارات والملح والفلفل مع ملعقة واحدة من السكر البني في بولة صغيرة
* في بولة أخرى تخلط باقي المكونات، المستردة مع الصوصات وتقلب جيدا حتى الحصول على معجون
* يتبل الستيك بالخليط الأول من جميع الجوانب ويفضل إذا ترك في التتبيلة 45 دقيقة قبل الطهي
* يدهن اللحم بالمعجون ثم يشوى على النار من 5 إلى 6 دقائق مع تقليب مستمر وإضافة المعجون أكثر حسب الرغبة
لعمل الصوص:
* على الجريل يشوى بصل، فلفل أحمر، فلفل حار، طماطم، ثوم صحيح ثم يوضعوا في الكبة ويخلطوا جيدا حتى يصبح قوامه كالمعجون
* تضاف الفاصوليا الحمراء مع قليل من الماء وتقلب قليلا حتى تصبح قطع داخل الصوص
* يسخن الصوص على النار مع القليل من النشا المذوب في الماء ثم يضاف إلى الإستيك
* يقدم ساخنا