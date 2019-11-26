مؤمن سليمان: انتصارات الأهلي تؤثر نفسيا على الزمالك.. وفوجئت بالأداء العشوائي أمام إنبي.. فيديو

أكد مؤمن سليمان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن انتصارات الأهلي تؤثر نفسيا على لاعبي الفريق الأبيض وتصعهم تحت ضغط مستمر.



وقال مؤمن سليمان، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عدم الالتزام الخططي في الزمالك مسئولية المدير الفني، والفريق عانى من التخبط في توظيف اللاعبين".



وأكمل مؤمن سليمان، : "الزمالك قدم آداء عشوائيا أمام إنبي وكان مفاجأة لي خاصة بعد توقف الدوري".



وأتم مؤمن سليمان، : "انتصارات الأهلي تؤثر في الزمالك نفسيا وهذا أمر طبيعي، لكن الدوري مازال في بدايته، كما أن أكثر ما يعجبني في الأهلي أنه لا ينظر إلى من يواجهه.. الجميع ينفذ المطلوب فقط".