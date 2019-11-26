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رياضة

الزمالك يشكو حكام مباراة الاتحاد في السلة ويطالب بإعادتها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
لاعب نادي الزمالك
لاعب نادي الزمالك فى السلة
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ملك موسي
تقدم نادي الزمالك باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة السلة، ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وذلك للمطالبة بإعادتها.

ولجأ الزمالك إلى السبل القانونية ودفع رسوم الاحتجاج 3000 جنيه، وقدم فيديو يفيد بصحة موقفه في المباراة.

وتعود الواقعة إلى احتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور ١٤ ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة ٢٤ ثانية وفقا للوائح اللعبة، وكانت النتيجة وقتها تشير لتقدم الزمالك 89 / 88 وهو ما يؤكد تقارب النتيجة واعترض الزمالك على حكم الملعب الذي أكد أن قرار الوقت هو مسئولية حكام الطاولة.

ويستند الزمالك لقوانين اللعبة بإعادة المباراة في ظل إمكانية تعديل النتيجة مع الوقت المتبقي منها.

وأكد عادل عبد الفتاح عضو المجلس أن الاحتجاج في صالح الزمالك لحدوث خطأ فني يستوجب اعادة المباراة.
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