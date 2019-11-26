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فن

في عيد ميلاد علا غانم.. شاهد أول ظهور لها على الشاشة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
علا غانم
علا غانم
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بدولة الكويت عام 1971، وبعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية.

التحقت علا غانم بكلية الفنون الجميلة ولكنها لم تكمل تعليمها حيث دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ولم تكمل تعليمها فيه أيضا حيث صرحت بذلك مع الإعلامية راغدة شلهوب بأن مؤهلها الدراسي هو الثانوية العامة.

وكان أول ظهور لـ علا غانم من خلال فيديو كليب أغنية (هنساك) للفنان محمد فؤاد حيث دخلت منه المجال الفني ليتم ترشيحها في مسلسل (الصبار ) عام 1995.

وبعد ذلك دخلت علا غانم المجال السينمائي في فيلم (أرض أرض) عام 1998 حيث جاءت شهرتها الحقيقية من خلال فيلم (محامي خلع ) عام 2003 مع هاني رمزي وداليا البحيري.

صنفت علا غانم كممثلة إغراء ولذلك اختارتها إيناس الدغيدي في فيلم سهر الليالي الذي صنف للكبار فقط حيث حققت فيه شهرة وانتشارا واسعا.
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