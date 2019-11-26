ما هي طريقة عمل الأوسو بوكو الجديدة؟

يتساءل العديد من الأشخاص على طريقة عمل الأوسو بوكو ؟وما مكوناتها ،وهل طبق الاوسو بوكو حلو أم حادق ؟لذلك يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل وجبة الأوسو بوكو الحادقة بمذاق شهي وجديد .



مقادير أوسو بوكو :



4 قطع أوسو بوكو بقري

سمك ٢

سمن

نصف كوب دقيق

100 جرام زبدة

ملعقة زيت

2 كوب مرق لحم

ملعقة كبيرة خل تفاح

2 كوب عصير عنب أبيض بدون سكر

ملح وفلفل

كوب لحم طماطم مكعبات

كوب جزر شرائح

ربع كوب كرفس شرائح من الساق الأخضر الرفيع

4 فيليه أنشوجة

كوب بصل أبيض مكعبات



طريقة تحضير أوسو بوكو :



* تهرس الأنشوجة بالسكين



* يضاف الخل والعصير إلى المرق ويتبل بقليل من الملح والفلفل



* تحمر اللحم مع الخضروات والأنشوجة في زيت جوز هند



* يضاف نصف كوب من مزيج المرق إلى اللحم ويحكم الغطاء



* تخفض الحرارة ويترك حتى يبدأ الصوص في الجفاف



* تضاف كمية أخرى من الصوص وهكذا حتى تمام التسوية



الصوص:



* ترفع قطع اللحم وتغرف مع الصوص وبجانبها مكرونة .