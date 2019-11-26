فايلر ده ما بيهزرش.. نبيل الحلفاوي يتغني بأداء الأهلي أمام الجونة

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بمستوى الأداء الذي قدمه لاعبو النادي الأهلي خلال لقائهم مع فريق الجونة، أمسـ بعد استئناف اللعب ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر،: "‏اللي وحشونا رجعوا.. الأهلي.. وليد سليمان.. الشحات.. وبقية الكتيبة الحمراء".



وتابع نبيل الحلفاوي: "فايلر ده ما بيهزرش.. نسف كل مخاوفي من أثر فترة التوقف، نفس السرعة والضغط العالي واللمسة الواحدة والمتعة، شكرا لكم جميعا".



ولقيت تغريدة نبيل الحلفاوي ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر، حيث علق بعضهم: " ‏‎مستوي الشحات يؤكد ان تواضع مستواه مع المنتخب سبب المدير الفني للمنتخب" و" ‏‎اهي دي الاجانب اللي تيجي مصر فعلا مش عقدة الخواجة وخلاص" و" ‏‎الله اكبر يا قبطان حاجه تفرح " و" ‏‎رجوع لاهلى المتعة والله كنا مشتاقين يا قبطان".



وتغلب الاهلي علي فريق الجونة بنتيجة 4-0 في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.