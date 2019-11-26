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رياضة

مؤمن سليمان: أنا المسئول عن خسارة الزمالك لـ دوري الأبطال

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:45 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
رد مؤمن سليمان، مدرب الزمالك السابق، على تصريح أحمد دويدار لاعب الفريق السابق بأنه السبب في خسارة دوري الأبطال.

وقال مؤمن سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نعم أنا المسئول عن خسارة الزمالك للقب دوري الأبطال أمام صن داونز، لن اتنصل من المسئولية".

وأكمل مؤمن سليمان: "من الطبيعي أن يقول دويدار بأني السبب، اللاعب عندما لا يشارك؛ يرى أن المدرب سيئ وهو من أنهى مسيرته".
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