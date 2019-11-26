بوتين وزيلينسكي يبحثان إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة وتوريدات الغاز

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا عدة مواضيع، من بينها إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا، واستئناف توريدات الغاز الروسي لأوكرانيا.



وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، إن :"الاتصال الهاتفي تم بطلب من الجانب الأوكراني، وذلك قبل قمة "رباعية النورماندي" حول حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا والمقررة يوم 9 ديسمبر 2019 في باريس.



وبحث الرئيسان بصورة مفصلة مسألة الغاز، بما في ذلك استمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، واستئناف توريدات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا، كما اتفقا الطرفان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.



كما أوضح بيان أوكراني أن زيلينسكي أكد أهمية إعادة روسيا للسفن الثلاث، مشددا على ضرورة أن تعيد روسيا جميع الأسلحة والمعدات والوثائق المضبوطة من السفن.



وأكد البيان أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى موضوع مفاوضات الغاز في الصيغة الثلاثية بمشاركة روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.



يذكر أن روسيا سلمت أوكرانيا سفنها المحتجزة في نوفمبر 2018 بسبب اختراقها الحدود البحرية الروسية في مضيق كيرتش.