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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: نلتزم بإنهاء العنف ضد المرأة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أ ش أ
جدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التزام بلاده بإنهاء العنف ضد المرأة، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال جاستن ترودو،- في بيان صادر من مكتبه، الاثنين - "تتخذ حكومتنا خطوات ملموسة للمساعدة في إنهاء العنف القائم على الجنس، وسد الفجوات في الخدمات المقدمة للشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والقادمين الجدد والأشخاص من جميع الأعمار ، وفي وقت سابق من هذا العام رحبنا بالتقرير النهائي المقدم من لجنة التحقيق الوطنية بشأن النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودين والمقتولين ، تلتزم حكومتنا بإنهاء هذه المأساة الوطنية، والمشاركة في تطوير وتنفيذ خطة العمل الوطنية".

وأشار جاستن ترودو، إلى أنه على الصعيد العالمي تعاني واحدة من كل ثلاث نساء من العنف البدني أو الجنسي في حياتهن، مشددا على أهمية التعاون الدولي لمحاربة العنف القائم على الجنس أينما حدث.

ونوه جاستن ترودو، إلى أن الحكومة الكندية تعمل من خلال دعم المنظمات النسائية للنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال برنامج صوت المرأة والقيادة وصندوق المساواة.

وتدعم كندا- من خلال مبادرات مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي؛ لإنهاء العنف ضد المرأة - عمل القواعد الشعبية والمنظمات والشبكات التي تقودها النساء؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتقف مع الناجيات أثناء سعيهن إلى العدالة، وإعادة بناء حياتهن.
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