بعد الفوز بكأس أبطال آسيا.. مكافأة مليون ريال لكل لاعب بالهلال السعودي



قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي الهلال السعودي ستمنح لاعبي الفريق مليون ريال لكل لاعب بعد حصول النادي على لقب دوري أبطال آسيا للمرة للمرة الثالثة في تاريخه.



ونقلت صحيفتا "مكة" و"صدى" السعوديتان عن مصادر قولها: "استنادًا إلى لائحة مكافآت البطولات المحدثة مطلع الموسم، فإنه لكل لاعب من فريق الهلال مليون ريال من إدارة النادي.".



وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب سايتاما 2002 في إياب النهائي.



ويدشن الهلال مشواره في مونديال العالم للأندية بمواجهة الترجي بطل أفريقيا في 14 ديسمبر، والفائز بينهما يلتقي في نصف النهائي فلامنجو البرازيلي المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس.

