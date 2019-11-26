خرافة ساذجة.. موقع أجنبي يزعم العثور على مقبرة نفرتيتي في تركيا.. وعلماء آثار: محاولة لتشويه الحضارة المصرية.. صور

خرافة جديدة برزت بشأن الحضارة المصرية القديمة، خاصة أنها تمتلئ بالألغاز التي لم يتوصل أحد لحلها حتى الآن، لكن هذه المرة، ذهب أصحاب الخرافة إلى مستوى لا يمكن تصديقه بأي حال من الأحوال، وإلا ما كانوا أعلنوا أنه تم العثور على مقبرة نفرتيتي في تركيا.



القصة بدأت منذ 4 أيام عندما نشر موقع أجنبي يدعي knowledge time تقريرا مفاده أنه تم العثور على مقبرة نفرتيتي في تركيا، ووصفوه بأنه كشف مثير للاهتمام، معللين الأمر بأنه يبدو أن الملكة نفرتيتي وصلت إلى هناك مع مجموعة من أتباعها، وذلك في أثناء هروبها من مصير زوجها الذي كان في أيدي كهنة آمون.



وزعم هذا الموقع أنه تم العثور في المقبرة على قطع أثرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 10000 عام مضت، وهو ما يلقي بعض الضوء على عصر سلالة العمارنة الإمبراطورية، وقالوا في تقريرهم إن هذا الاكتشاف قد يمثل صدمة للكثيرين،خاصة أنه تم إنقاذ الكثير من الكنوز المصرية بين البقايا الكثيرة الموجودة في المكان الذي وصفوه بالكهف،وتمادي القائمون علي هذا الموقع في غيهم،وقالوا أنه بعد هذا الإكتشاف لا بد من إعادة كتابة التاريخ للحصول علي فهم أفضل للحضارات.



الأكثر إثارة للسخرية أن الموقع أرفق فيديو مع التقرير كتأكيد منهم علي ما نشروه،وبفحص هذا الفيديو ظهر واضحا أن ما فيه ليست أثارا حقيقية،كما أن الفيديو يبدو تصويره قديما هذا غير أنه منشور بتاريخ 28‏/01‏/2017،فيما جاءت التعليقات كلها مستنكرة له،وأحدهم علق بأنه يعيش في تركيا ومثل هذا الكشف مزعوم وغير صحيح،فيما علق أخر إكتشاف بهذا الحجم كيف لم نسمع عنه من قبل.



ولم يشر الموقع الذي نشر التقرير، من قريب أو بعيد لاسم صحفي كاتب التقرير، كذلك ما ورد فيه ليس مترابطا صحفيا، ويبدو وكأنه سرد فقط بلا أي دليل علمي موثق، حيث لم يكن مصحوبا بأي معلومات أو تفاصيل عن المكان.



من جهته، قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن هذا التقرير "فضيحة" بكل المعايير لكل من شارك فيه، وهو مقال عبثي يهدف إلى تشويه الحضارة المصرية القديمة التي علمت العالم وجعلته يقف أمامها منبهرًا ومعترفًا بفضلها، لافتا إلى أن عالم الآثار والمؤرخ الأمريكي جيمس هنري برستد، قال في كتابه "فجر الضمير" إن "مصر القديمة مهد الحضارة، وعنها أخذ العالم علومه وآدابه وسلوكياته الحضارية".



وفنَّد أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، القصة كلها، : "المقال جاء بلا هوية وبلا محرر صحفي يتحمل مسؤولية ما جاء فيه من معلومات،مما يؤكد كونه مجرد تضليل آخر وتدلي على الحقائق التاريخية الناصعة وتشويه متعمد للحضارة المصرية العريقة،كما أنه لا يوجد تحديد جغرافي ولا مكاني للكشف الأثري المزعوم ولا معلومات دقيقة عن ماهية الكشف بل ذكر فقط أنه تم في تركيا".



وتابع أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة،: "كما أن الملكة المصرية العظيمة نفرتيتي زوجة الملك أمنحتب الرابع "أخناتون" لم تترك الأرض المصرية إلى أي مكان آخر، ومن يذكر خلاف ذلك؛ فهو مجرد هراء، والفيديو الوارد في المقال، متداول ومفبرك، ويستخدمه من يريد النصب على أحد ببيع الآثار، كما أن الفيديو إستعان بهيئات فضائية غريبة مشوهة محاولًا تقريبها للملوك المصريين مثل الملكة نفرتيتي، والأكثر إضحاكًا أنهم استعانوا بهيئات ترد في الالعاب الالكترونية والكائنات المتحولة لتقريب وجهة نظرهم المزيفة



وشدد أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، على أنه من العار على الدولة التركية أن تشارك في هذه المهزلة، وأن تسمح لأحد أيًا من كان بتشويه الحضارة المصرية، ونعلم تمامًا أن هناك جهات ودول عدة محاولاتها في تشويه الحضارة المصرية القديمة مستمرة وتجند في سبيل ذلك مواقع وصحف وميديا تنتج أفلاما خصيصًا لتشويه حضارتنا العريقة.



وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن مقبرة الملكة نفرتيتي موجودة في وادي الملوك، والعمل جار لاستكشاف المنطقة المحيطة بمقبرة الملك أمنحتب الثالث، حيث يُعتقد أن المنطقة استُخدمت كموقع لدفن ملوك فراعنة، وحاليًا نسعى للكشف عن مقبرة الملكة نفرتيتي، ومقابر ملكية أخرى في الوادي الشرقي، فكل ملوك وملكات مصر دفنوا هنا في الوادي بالأقصر.



وأكد زاهي حواس أن ما جاء في هذا المقال، هو ضمن الهوس الذي يصيب الغرب مع أي أكذوبة تنتشر، فالغرب هو من نشر أسطورة لعنة الفراعنة، وكذلك هم من أشاعوا الأساطير حول تابوت الإسكندرية، وكذلك أكذوبة الزئبق الأحمر، وكذلك قضية الفضائيين وأنهم وراء الحضارة المصرية.