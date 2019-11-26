ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تصفح وخد فلوس.. فيس بوك تطلق خدمة جديدة تمنح أموالا للمستخدمين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لم تعد أوقاتك التي تقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "فيسبوك" ستضيع هباءً دون أن تستفيد منها، فقد أعلنت شركة Facebook عن برنامج جديد يدفع المستخدمون للمشاركة في استطلاعات رأي لمساعدة الشركة على تحسين مجموعة منتجاتها.

وستطلق فيس بوك خدمة Facebook Viewpoints ، وسيرسل البرنامج الجديد بشكل دوري دعوات للمستخدمين للمشاركة في استطلاعات الرأي الجديدة عند ظهورها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكل استطلاع أو استبيان مكتمل، سيضيف Facebook رصيدًا لحساب المستخدم، بعدد معين من النقاط، والتي يمكن تحويلها لإيداع نقدي في حساب PayPal الخاص بهم.

ولم تعلن Facebook كم عدد النقاط التي ستساوي كم من الدولارات، لكن نموذجًا ترويجيًا يظهر استطلاعًا مدته 15 دقيقة يكسب شخصًا 1000 نقطة ، ويمكن صرفه مقابل 5 دولارات على PayPal.

ولا يوجد حاليًا سوى استطلاع واحد تم الإعلان عنه لـ Viewpoints ، يركز على الرفاهية، وقالت فيس بوك عن الاستطلاع، في بيان: "نريد أن نفهم بشكل أفضل كيف يمكن أن يؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook على رفاهية الناس ، لذلك نحن نطلق استطلاع الرفاهية".

وأضاف البيان:"ستساعدنا المعلومات الواردة في هذا الاستطلاع في بناء منتجات أفضل تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الفوائد".
Advertisements

ترشيحاتنا

ولا يوم من أيامك يا جروس.. مغردون يعلقون على هاشتاج ميشتو لازم يمشي بعد هزيمة الزمالك

قمر طول عمرك.. طفولة نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

حلمي طولان يرد على مرتضى منصور: نفسي كل واحد يخلي باله من فرقته.. فيديو

الشرطة التركية تفرق تظاهرات منع العنف ضد النساء بقنابل الغاز والرصاص المطاطي

هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟

أحمد شوبير: الزمالك سيوافق على خوض السوبر الإفريقي في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير