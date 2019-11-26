تصفح وخد فلوس.. فيس بوك تطلق خدمة جديدة تمنح أموالا للمستخدمين

لم تعد أوقاتك التي تقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "فيسبوك" ستضيع هباءً دون أن تستفيد منها، فقد أعلنت شركة Facebook عن برنامج جديد يدفع المستخدمون للمشاركة في استطلاعات رأي لمساعدة الشركة على تحسين مجموعة منتجاتها.



وستطلق فيس بوك خدمة Facebook Viewpoints ، وسيرسل البرنامج الجديد بشكل دوري دعوات للمستخدمين للمشاركة في استطلاعات الرأي الجديدة عند ظهورها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ولكل استطلاع أو استبيان مكتمل، سيضيف Facebook رصيدًا لحساب المستخدم، بعدد معين من النقاط، والتي يمكن تحويلها لإيداع نقدي في حساب PayPal الخاص بهم.



ولم تعلن Facebook كم عدد النقاط التي ستساوي كم من الدولارات، لكن نموذجًا ترويجيًا يظهر استطلاعًا مدته 15 دقيقة يكسب شخصًا 1000 نقطة ، ويمكن صرفه مقابل 5 دولارات على PayPal.



ولا يوجد حاليًا سوى استطلاع واحد تم الإعلان عنه لـ Viewpoints ، يركز على الرفاهية، وقالت فيس بوك عن الاستطلاع، في بيان: "نريد أن نفهم بشكل أفضل كيف يمكن أن يؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook على رفاهية الناس ، لذلك نحن نطلق استطلاع الرفاهية".



وأضاف البيان:"ستساعدنا المعلومات الواردة في هذا الاستطلاع في بناء منتجات أفضل تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الفوائد".