طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة

قرنبيط باللحمة المفرومة من الأطباق التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير قرنبيط باللحمة المفرومة:
قرنبيط زهرات، ومسلوقة
لحمة مفرومة معصجة
مكعبات طماطم
صلصة طماطم
طماطم مبشورة
زعفران بودرة
خلطة قرنبيط:
دقيق
كمون
ملح وفلفل شطة
بودرة ثوم وبصل
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
كريمة
جبنة موتزاريلا
بيضة
شبت
زيت للقلي
صوص بشاميل جاهز
طريقة تحضير قرنبيط باللحمة المفرومة:
* يسلق القرنبيط في ماء مغلي وكمون
لعمل الخلطة:
* يخلط الدقيق مع الكمون والكزبرة الناشفة ثم تضاف بيضة
* ثم يضاف الثوم والبصل البودرة ثم يضاف الشبت والكزبرة الخضراء والملح والفلفل
لعمل الصوص
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم المفرومة وتترك حتى تتسبك ثم تضاف صلصة الطماطم
* ثم تضاف اللحمة المفرومة المعصجة ويقلب الخليط جيدا
* في وعاء آخر، يسخن البشاميل ويتبل بالملح والفلفل ويضاف عليه الكريمة
لتحضير البايركس
* توضع طبقة من الكريمة ثم يضاف القرنبيط ثم يضاف عليه العصاج ويضاف الكريمة
* يضاف الجبنة الموتزاريلا
* تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم
مقادير قرنبيط باللحمة المفرومة:
قرنبيط زهرات، ومسلوقة
لحمة مفرومة معصجة
مكعبات طماطم
صلصة طماطم
طماطم مبشورة
زعفران بودرة
خلطة قرنبيط:
دقيق
كمون
ملح وفلفل شطة
بودرة ثوم وبصل
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
كريمة
جبنة موتزاريلا
بيضة
شبت
زيت للقلي
صوص بشاميل جاهز
طريقة تحضير قرنبيط باللحمة المفرومة:
* يسلق القرنبيط في ماء مغلي وكمون
لعمل الخلطة:
* يخلط الدقيق مع الكمون والكزبرة الناشفة ثم تضاف بيضة
* ثم يضاف الثوم والبصل البودرة ثم يضاف الشبت والكزبرة الخضراء والملح والفلفل
لعمل الصوص
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم المفرومة وتترك حتى تتسبك ثم تضاف صلصة الطماطم
* ثم تضاف اللحمة المفرومة المعصجة ويقلب الخليط جيدا
* في وعاء آخر، يسخن البشاميل ويتبل بالملح والفلفل ويضاف عليه الكريمة
لتحضير البايركس
* توضع طبقة من الكريمة ثم يضاف القرنبيط ثم يضاف عليه العصاج ويضاف الكريمة
* يضاف الجبنة الموتزاريلا
* تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم