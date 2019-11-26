طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة

قرنبيط باللحمة المفرومة من الأطباق التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير قرنبيط باللحمة المفرومة:



قرنبيط زهرات، ومسلوقة

لحمة مفرومة معصجة

مكعبات طماطم

صلصة طماطم

طماطم مبشورة

زعفران بودرة



خلطة قرنبيط:



دقيق

كمون

ملح وفلفل شطة

بودرة ثوم وبصل

ثوم مفروم

كزبرة خضراء

كريمة

جبنة موتزاريلا

بيضة

شبت

زيت للقلي

صوص بشاميل جاهز



طريقة تحضير قرنبيط باللحمة المفرومة:



* يسلق القرنبيط في ماء مغلي وكمون



لعمل الخلطة:



* يخلط الدقيق مع الكمون والكزبرة الناشفة ثم تضاف بيضة

* ثم يضاف الثوم والبصل البودرة ثم يضاف الشبت والكزبرة الخضراء والملح والفلفل



لعمل الصوص

* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم المفرومة وتترك حتى تتسبك ثم تضاف صلصة الطماطم

* ثم تضاف اللحمة المفرومة المعصجة ويقلب الخليط جيدا

* في وعاء آخر، يسخن البشاميل ويتبل بالملح والفلفل ويضاف عليه الكريمة



لتحضير البايركس

* توضع طبقة من الكريمة ثم يضاف القرنبيط ثم يضاف عليه العصاج ويضاف الكريمة

* يضاف الجبنة الموتزاريلا

* تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم