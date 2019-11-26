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طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
طريقة عمل قرنبيط
طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة
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هاجر هانئ
قرنبيط باللحمة المفرومة من الأطباق التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير قرنبيط باللحمة المفرومة:

قرنبيط زهرات، ومسلوقة
لحمة مفرومة معصجة
مكعبات طماطم
صلصة طماطم
طماطم مبشورة
زعفران بودرة

خلطة قرنبيط:

دقيق
كمون
ملح وفلفل شطة
بودرة ثوم وبصل
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
كريمة
جبنة موتزاريلا
بيضة
شبت
زيت للقلي
صوص بشاميل جاهز

طريقة تحضير قرنبيط باللحمة المفرومة:

* يسلق القرنبيط في ماء مغلي وكمون

لعمل الخلطة:

* يخلط الدقيق مع الكمون والكزبرة الناشفة ثم تضاف بيضة
* ثم يضاف الثوم والبصل البودرة ثم يضاف الشبت والكزبرة الخضراء والملح والفلفل

لعمل الصوص
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم المفرومة وتترك حتى تتسبك ثم تضاف صلصة الطماطم
* ثم تضاف اللحمة المفرومة المعصجة ويقلب الخليط جيدا
* في وعاء آخر، يسخن البشاميل ويتبل بالملح والفلفل ويضاف عليه الكريمة

لتحضير البايركس
* توضع طبقة من الكريمة ثم يضاف القرنبيط ثم يضاف عليه العصاج ويضاف الكريمة
* يضاف الجبنة الموتزاريلا
* تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم
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