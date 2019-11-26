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رياضة

بلسم وطيبين أوي.. إبراهيم سعيد يسخر من أداء مدافعي الزمالك أمام إنبي.. شاهد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:58 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم
سخر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق من أداء مدافعي نادي الزمالك في أول مباراة لهم بالدوري، أمام فريق إنبي، بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه على تويتر "‏عجبني ثبات وأداء مدافعي الزمالك اخر فتره، بلسم وطيبين اوي".

ولقيت تغريدة إبراهيم سعيد، ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت تعليقات بعضهم "‏‎لعيب طول عمرك حتى في تصريحاتك" و"‏‎الماتش الجاي هتشوف غير كده" و "‏‎والله انتا ملكش حل" و "‏‎ولا تحس بيهم كانهم مش موجودين والله".

وخسر الزمالك من فريق انبي 1-2 في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز محمد بسيوني الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء ليعدل الزمالك نتيجة المباراة بالتعادل بهدف محمود علاء نتيجة ضربة جزاء في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، قبل أن يختتم محمد شريف التسجيل بهدف الفوز لإنبي في الدقيقة 91 من الوقت بدل من الضائع.
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