الله اكبر علينا.. أحمد السعدني يعلق على أداء الأهلي.. تفاصيل

أشاد الفنان أحمد السعدني، بأداء الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام الجونة، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .



وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه على تويتر: "‏الله اكبر علينا ‎#اهلي_ڤايلر".



ولقيت تغريدة أحمد السعدني، ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎خمسه علينا وع اللي حوالينا" و "‏‎يارب أفريقيا يا سعدنى كم اشتقنا إليها" و "‏‎الله اكبر ربنا يحميهم ويكفيهم شر الحسد والإصابات" و "‏‎أداء هايل وفكر تكتيكي رائع وكمان نتيجة كبيرة الله أكبر".



وتغلب الأهلي على فريق الجونة بنتيجة 4-0 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

