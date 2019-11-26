الله اكبر علينا.. أحمد السعدني يعلق على أداء الأهلي.. تفاصيل

أشاد الفنان أحمد السعدني، بأداء الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام الجونة، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .
وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه على تويتر: "الله اكبر علينا #اهلي_ڤايلر".
ولقيت تغريدة أحمد السعدني، ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "خمسه علينا وع اللي حوالينا" و "يارب أفريقيا يا سعدنى كم اشتقنا إليها" و "الله اكبر ربنا يحميهم ويكفيهم شر الحسد والإصابات" و "أداء هايل وفكر تكتيكي رائع وكمان نتيجة كبيرة الله أكبر".
وتغلب الأهلي على فريق الجونة بنتيجة 4-0 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه على تويتر: "الله اكبر علينا #اهلي_ڤايلر".
ولقيت تغريدة أحمد السعدني، ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "خمسه علينا وع اللي حوالينا" و "يارب أفريقيا يا سعدنى كم اشتقنا إليها" و "الله اكبر ربنا يحميهم ويكفيهم شر الحسد والإصابات" و "أداء هايل وفكر تكتيكي رائع وكمان نتيجة كبيرة الله أكبر".
وتغلب الأهلي على فريق الجونة بنتيجة 4-0 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.