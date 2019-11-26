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فن

الله اكبر علينا.. أحمد السعدني يعلق على أداء الأهلي.. تفاصيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:27 ص
احمد السعدني
احمد السعدني
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مصطفى كرم
أشاد الفنان أحمد السعدني، بأداء الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام الجونة، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه على تويتر: "‏الله اكبر علينا ‎#اهلي_ڤايلر".

ولقيت تغريدة أحمد السعدني، ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎خمسه علينا وع اللي حوالينا" و "‏‎يارب أفريقيا يا سعدنى كم اشتقنا إليها" و "‏‎الله اكبر ربنا يحميهم ويكفيهم شر الحسد والإصابات" و "‏‎أداء هايل وفكر تكتيكي رائع وكمان نتيجة كبيرة الله أكبر".

وتغلب الأهلي على فريق الجونة بنتيجة 4-0 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
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