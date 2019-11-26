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منوعات

ميجان ماركل تكسر الأعراف الملكية في حملها الثاني

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
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نهى حمدي
منذ فترة قصيرة كشفت دوقة ساسكس، ميجان ماركل، وزوجها الأمير هاري، عن رغبتهما في إنجاب شقيق لطفلهما أرشي هاريسون، ولكن المفاجأة ما يخطط له الزوجان بشأن ميلاد هذا الطفل، والذي قد يخالف القواعد الملكية.

وقد يعلن ميجان ماركل والأمير هاري عن حملها وإنجاب طفلهما الثاني قريبًا، وذلك بعد أن استقبلا طفلهما الأول في 6 مايو 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وكشف مصدر من داخل القصر الملكي، عن أن الدوقة تخطط لتلد طفلها الثاني في الولايات المتحدة، وذلك لكونها شعرت 'بالوحدة' والعزلة في 'أثناء حملها مع Archie في المملكة المتحدة.

وأضاف المصدر أن ميجان تود عندما تأتي لتلد طفلها التالي، تقوم بذلك في لوس أنجيليس، حيث ولدت وترعرعت.

وقالت "ميجان" إن الحمل في المملكة المتحدة دون أي من أفراد أسرتها وأصدقائها، يشعرها بالوحدة وعدم الراحة بشكل لا يصدق لها، وبحسب المصادر لذلك فهي حريصة على تغيير مكان الولادة الثانية، وتود كسر التقاليد؛ لضمان سعادتها - على الرغم من أن هذا قد يزعج القصر على طول الطريق.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتوقع فيه من ميجان وهاري استراحة لمدة 6 أسابيع من واجباتهما الملكية.
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