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أخبار العالم

حرب جديدة بين ترامب وبيولسي بسبب اتفاقية التجارة مع المكسيك

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: " يجب على بيلوسي طرح هذه الاتفاقية للتصويت. لماذا لا تفعل ذلك؟ ، ربما ، لأنها لا تريد منحي مزايا إضافية في انتخابات عام 2020".

وأضاف دونالد ترامب: "المكسيك وكندا يتساءلون عما يحدث عندنا، والتصديق على الاتفاقية مفيد لجميع الأطراف".

من جهتها، ردت نانسي بيلوسي على تصريحات ترامب بالقول "إن نسخة من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يمكن أن يدعمه الديمقراطيون في مجلس النواب "داخل النطاق"، مضيفة أنهم بحاجة لإجراء مراجعة نهائية.

ويسعى الجمهوريون في الكونجرس للتصديق على اتفاقية "يوسمكا" التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، بينما تتحكم رئيسة مجلس النواب، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في موعد أي تصويت مبدئي قد يحدث.
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