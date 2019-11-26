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فن

كليب حبيبي يا ليل لـ أبو يقترب من الـ 18 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
أبو - حبيبي يا ليل
أبو - حبيبي يا ليل
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سعيد فراج
يواصل كليب "حبيبي يا ليل" للفنان أبو، حصد النجاحات بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، يوم 21 أكتوبر، حيث حقق 17 مليونًا و700 ألف مشاهدة.

أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف، وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية.

وكان "أبو" قد كشف للمرة الأولى عن الأغنية، خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

يشار إلى أن "أبو" طرح أغنية "عيش يا قلبي"، في أغسطس الماضي، والتي قام بتصويرها في لبنان، مع المخرج فادي حداد.
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