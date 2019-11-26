اخبار الفن.. عادل إمام يرقص مع نجله.. شيرين سيف النصر بوزن زائد.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
عادل إمام يرقص في عيد ميلاد نجله.. فيديو
في ظهور جديد له بعد أسبوع من شائعة وفاته، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للزعيم عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسله "فلانتينو" الذي يتولي إخراجه، نجله رامي إمام.
بالحجاب أمام الكعبة المشرفة.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة مع والدتها
نشرت الفنانة هايدي موسى، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بالعباءة والحجاب، أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة مع والدتها.
بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور صادمة للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.
فيفي عبده تكشف سر غيابها عن عزاء شقيقتها.. فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده، مقطع فيديو عبر صفحتها على فيس بوك، تكشف عن سر غيابها عن عزاء شقيقتها الذى أقيم منذ أيام، موضحة أنه بسبب حالة من الحزن الشديد التي انتابتها.
أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور
أثار الفنان حسام الجندى جدلا واسعا فى عرض فيلم "احكيلى" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك فى أول ظهور له مع زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني.
عادل إمام يرقص في عيد ميلاد نجله.. فيديو
في ظهور جديد له بعد أسبوع من شائعة وفاته، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للزعيم عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسله "فلانتينو" الذي يتولي إخراجه، نجله رامي إمام.
بالحجاب أمام الكعبة المشرفة.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة مع والدتها
نشرت الفنانة هايدي موسى، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بالعباءة والحجاب، أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة مع والدتها.
بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور صادمة للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.
فيفي عبده تكشف سر غيابها عن عزاء شقيقتها.. فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده، مقطع فيديو عبر صفحتها على فيس بوك، تكشف عن سر غيابها عن عزاء شقيقتها الذى أقيم منذ أيام، موضحة أنه بسبب حالة من الحزن الشديد التي انتابتها.
أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور
أثار الفنان حسام الجندى جدلا واسعا فى عرض فيلم "احكيلى" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك فى أول ظهور له مع زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني.