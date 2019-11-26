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منوعات

بسرعة مرعبة.. كويكب ضخم في طريقه لتدمير الأرض

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد الفيضانات والحرائق التي اشتعلت في عدد من البلدان بالعالم جاء دور الكوارث الفضائية، فقد كشفت أجهزة تتبع ناسا عن وجود نيزك يبلغ طوله أكثر من 2000 قدم (620 مترًا) يقترب من الأرض الشهر المقبل.

ووفقا لمتتبعات الكويكبات التابعة لوكالة ناسا ، فإن الكويكب الذي يطلق عليه CH59 يتجه نحو الأرض بسرعة تقارب 27،450 ميل في الساعة. في مثل هذه الوتيرة السريعة، سيقترب الكويكب من الأرض صباح يوم 26 ديسمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ويمكن مقارنة حجم الكويكب CH59 ببرج كانتون الصيني وبرج سيرز في شيكاغو بالولايات المتحدة، أي كائن بهذا الحجم الكبير يمكن أن يدمر قارة بأكملها إذا ضرب الكوكب دون سابق إنذار، حيث إن قوة التأثير ستقتل الملايين وتحدث الفوضى والدمار على نطاق غير مسبوق، وبناءً على تقرير البيت الأبيض لعام 2018 حول تهديدات الكويكبات ، فإن أي صخرة فضائية تتراوح مساحتها بين 1312.34 قدمًا (400 متر) و 5،249.344 قدمًا (1.6 كيلومترًا) تمثل تهديدًا 'قاريًا'.

ونظرًا لهذا الخطر المحتمل ونهج الكويكب القريب من كوكبنا ، فقد وصفته ناسا بأنه كويكب خطير محتمل (PHA) وكائن قريب من الأرض (NEO).

ويقول تقرير الكويكب: 'الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) هي كويكبات ومذنبات تقترب من مدار الأرض حول الشمس أو تمر به.
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