طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

يبدو أنه بمجرد عودة الدوري المصري بعد توقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخبات عادت معه الأزمات من جديد، حيث أثير غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور عقب الهزيمة من إنبي ، بسبب بعض اللاعبين في الفريق والذي وصفهم بالمتمارضين مثل طارق حامد وعبدالله جمعة.



وصرح منصور عقب لقاء إنبي والزمالك والذي انتهى 2-1 للفريق البترولي ، بان هناك لاعبين متخاذلين ، وسيتم اتخاذ موقف معهم ، مشيرا الى ان حامد حصل السبت الماضي على مليوني جنيه من مستحقاته وليس له مستحقات متأخرة.



وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي مساء الأحد ، أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق للقاء انبى جاء بسبب الإصابة.



وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو فضل استبعادهم حفاظا عليهم ، و تجنبا لتفاقم الإصابة واجهادهم في ظل وجود بديل لهم في القائمة.



وأوضح أن تلك الاصابات قد تؤدي إلى فتح باب المفاوضات من جديد بين الأهلي السعودي بقيادة كريستيان جروس ، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء ، رغبة في ضم حامد و انتقاله للدوري السعودي ، لحل أزمة المستحقات ، ما يعود بفائدة مادية وفنية على اللاعب والنادي.



وحقق فريق إنبي فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.