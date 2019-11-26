اشتباكات بين أنصار الحريري وحزب الله في بيروت

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل، تطورت إلى إطلاق نار، بالعاصمة بيروت، في وقت متأخر أمس الاثنين.



وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتي حزب الله وأمل، تجوب شوارع بيروت، وذلك وفقا لتسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.



وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران مما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.



ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة، أججها الغضب من استشراء الفساد بين السياسيين الذين يحكمون البلاد على أساس طائفي منذ عقود.