الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام الجزيرة الإماراتي بـ البطولة العربية

يستضيف ملعب "محمد بن زايد"، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الجزيرة الإماراتي (صاحب الأرض والجمهور) ونظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).



وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز مستحق للدراويش 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، ليقترب الفريق الأصفر من التأهل للدور ربع النهائي في البطولة العربية.



ويحتاج النادي الإسماعيلي في موقعة اليوم، للخسارة بفارق هدف وحيد؛ للعبور إلى دور الـ8، وانتظار تحديد القرعة لمنافسه في الدور القادم.



ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بقيادة المدرب الصربي ميودراج يسيتش، في وجود أهم النجوم بقائمته، وأبرزهم باهر المحمدى وهمام طارق وبينسون شيلونجو وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا.



ويغيب عن لقاء اليوم الثنائي إبراهيم أبو اليزيد ومحمد الشامي بسبب الإصابة، كما يغيب عن الجزيرة الإماراتي نجمه الكبير عموري؛ بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وتأهل النادي الإسماعيلي لهذا الدور؛ بعد إقصاءه لفريق أهلي بنغازي الليبي في دور الـ 32 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).