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سيارات

محمد بن سلمان يزور معرض السيارات بموسم الرياض.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
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مصطفى كرم
نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لـ ولي العهد السعودي، فيديو لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى معرض السيارات بموسم الرياض.

وكتب بدر العساكر عبر حسابه على تويتر: "‏سمو ‎#ولي_العهد يزور معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات ‎#موسم_الرياض".

ويُعتبر معرض السيارات بالرياض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات و مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، حيث أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

يُذكر أن عرض السيارات بالرياض، يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ويكون متاحًا أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساء.
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